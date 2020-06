VIDEO Sky - Il Napoli si inserisce per Szoboszlai: stellina 2000 che era nel 'pizzino' di Paratici

Il Napoli è attento a tutti i giovani talenti del futuro. Il nome nuovo, come riferisce la redazione di Sky Sport, è quello di Dominik Szoboszlai, centrocampista offensivo del Salisburgo, visto all'opera già contro il Napoli nella fase a gironi di Champions. Centrocampista classe 2000, già nella nazionale ungherese, è una mezz'ala che, all'occorrenza, può fare anche il centrocampista centrale o essere avanzato. Il talento del Saslisburgo piace anche a Lazio e Milan ed era nel famoso 'pizzino' che il ds della Juventus Fabio Paratici lasciò in un ristorante. Il Napoli può vantare ottimi rapporti con il Salisburgo, anche se il giocatore non rappresenta una priorità ma un talento da accaparrarsi per il futuro magari a fine mercato. Di seguito il servizio di Sky (disabilita Adblock per la visione da pc, clicca sul link da app)