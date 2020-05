VIDEO - Sky: il Napoli stregato da Boga, pronta offerta da 25-30mln di euro

Il Napoli sta valutando diverse piste per l'attacco. Piace però molto Jeremie Boga, classe '97 del Sassuolo (il Chelsea non ha usufruito della recompra) ed il Napoli - riferisce Sky Sport - ha pronta un'offerta di 25-30mn di euro. Il giocatore convince per talento e capacità di rompere le difese avversarie, avendo campo davanti col gioco un po' più basso di Gattuso. Piace anche il brasiliano Everton che però è extra-comunitario e prima di occupare lo slot il Napoli vuole riflettere. Di seguito il video offerto da Sky (disabilita Adblock per vederlo)