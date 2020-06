VIDEO Sky - Napoli, che peccato il no di Kumbulla a gennaio: era chiuso a 21+4, ora costa 35mln

Il Napoli ha il rimpianto di non aver chiuso a gennaio un'altra grande operazione in prospettiva. Il club partenopeo aveva trovato l'accordo col Verona per 21mln di euro più 4 di bonus per Marash Kumbulla, classe 2000 tra le rivelazioni del campionato che però ha temporeggiato aspettando altre proposte. Secondo Sky Sport 24 ora la valutazione è addirittura aumentata, visti i tanti interessamenti, e l'Inter se vorrà battere la concorrenza della Juve dovrà rilanciare ai 28mln di euro più 7 di bonus che ora chiede l'Hellas per un totale di 35mln di euro. In settimana altri contatti tra i club per arrivare ad un accordo, probabilmente inserendo anche controparitte gradite al club gialloblù. Di seguito il servizio Sky (disabilita Adblock per la visione da pc, clicca sul link da app)