VIDEO Sky - Osimhen, il Napoli vuole anticipare Liverpool, Tottenham e PSG

Il Napoli vuole chiudere per Victor Osimhen, da ieri in città in un albergo di Corso Vittorio Emanuele. E' l'attaccante del Lille il prescelto per sostituire Milik ed il grande investimento dell'estate. Secondo Sky Sport 24 l'entourage del giocatore è in contatto col Napoli, per finalizzare un'operazione importante che può arrivare a 60mln di euro e non manca la concorrenza perché ci sono stati sondaggi concreti da Liverpool, Tottenham ed anche il PSG. Il giocatore è intrigato dal progetto Napoli, piace a Gattuso e Giuntoli lo segue sin dal Charleroi nonostante sia un '98. Di seguito il servizio Sky (disabilita Adblock per la visione o clicca sul link da app).