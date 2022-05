VIDEO - Udinese, Carnevale: “Duelofeu al Napoli? Forse, ma speriamo resti perché è un fuoriclasse”

GIOVANILI UFFICIALE - CHE GIOIA PER GLI AZZURRINI SORRENTINO E GAROFALO: CONVOCATI IN NAZIONALE U15 Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato 23 calciatori classe 2007, che si raduneranno lunedì 30 maggio a Novarello per gli allenamenti. Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato 23 calciatori classe 2007, che si raduneranno lunedì 30 maggio a Novarello per gli allenamenti. LE ALTRE DI A JUVENTUS, MORATA COSTA TROPPO: PER SOSTITUIRLO RISPUNTA DI NUOVO MILIK Con il difficile riscatto di Alvaro Morata, in casa Juventus gli uomini mercato sono già alla ricerca di una punta che possa far rifiatare Dusan Vlahovic Con il difficile riscatto di Alvaro Morata, in casa Juventus gli uomini mercato sono già alla ricerca di una punta che possa far rifiatare Dusan Vlahovic