Vlahovic verso la Juve: la Questura ha attivato una sorveglianza sotto la sua abitazione

Non sono giornate qualsiasi per Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, in procinto di trasferirsi alla Juventus, è ancora a casa sua a Firenze e, dopo la situazione movimentata delle scorse ore (sono comparsi diversi striscioni in prossimità del Franchi) la Questura ha deciso di avviare turni di sorveglianza dinamica da parte della Digos nei pressi dell'abitazione del centravanti serbo. A riportarlo è FirenzeViola.it.