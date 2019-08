Voce clamorosa dall'Inghilterra: "Real ha offerto James e 30 mln per Pogba, lo United fa muro"

Il Manchetser United ha rifiutato un’offerta importante per Paul Pogba da parte del Real Madrid. Secondo quanto riportato dal Times, i Red Devils non hanno accettato i 30 milioni di euro più James Rodriguez per il centrocampista francese. La conferma arriva anche dalla Spagna, al momento la richiesta da parte del club inglese è più alta rispetto a quanto offerto dalle merengues.

La proposta del Real Madrid potrebbe creare un effetto domino, visto che il colombiano interessa al Napoli. La mossa della società iberica complica anche i piani degli azzurri, al momento il calciatore che piace molto ad Ancelotti viene valutato come una pedina di scambio per eventuali acquisti.