Voci dalla Spagna: "Mourinho ha chiamato Bale per portarlo alla Roma"

© foto di Federico Titone

José Mourinho tenta il colpo grosso e l'ingaggio di Gareth Bale. Almeno è questa l'intenzione del tecnico della Roma secondo il quotidiano spagnolo El Nacional che svela l'intenzione del tecnico di ritrovare l'esterno dopo l'esperienza di qualche mese insieme al Tottenham. Mourinho avrebbe anche chiamato Bale - con cui ha condiviso l'esperienza al Tottenham - per convincerlo a provare una nuova avventura in Italia. L'attaccante gallese ha terminato il suo contratto con il Real Madrid e adesso è alla ricerca di un nuovo club. Diverse squadre spagnole sono interessate, ma lo Special One starebbe provando a portarlo a Trigoria per avere un rinforzo di qualità nel reparto offensivo.