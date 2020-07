West Ham, Reina non molla il super-ingaggio: "Tornerò al Milan, ho un altro anno"

Finita la sua avventura al West Ham, cominciata a metà campionato, Pepe Reina torna al Milan. Pur essendo vice di Donnarumma, motivo che a gennaio lo ha spinto ad andare via pet giocare, lo spagnolo ha fatto sapere alla BBC che non intende andare via da Milano: "Non mi ritiro, sento di avere ancora due anni ad alti livelli. Ora torno al Milan, ho un altro anno di contratto".