Xavi ufficializza Dembelè al Psg: Osimhen ad un passo dalla conferma

Non è sceso in campo nella notte Ousmane Dembelé, che contro il Milan ha osservato i compagni vincere dalla panchina, pronto a lasciare il Barcellona. Ad ammetterlo, non senza rammarico, è il tecnico dei blaugrana Xavi, che dopo il successo sui rossoneri ha parlato a TV3: "Sarò chiaro, Dembelé ci ha chiesto di andarsene, ci ha detto che ha una proposta dal PSG, che lo hanno chiamato e sono stati molto diretti.

È una sua decisione e non possiamo farci nulla, mi fa sentire male perché lo abbiamo coccolato molto per farlo essere felice e continuare a fare la differenza per noi, però ha questa proposta e ci ha detto che vuole andarsene. Per questo non ha giocato", ha spiegato Xavi.