Xhaka-Roma, l'Arsenal attende un rilancio: prima offerta giallorossa non soddisfacente

Granit Xhaka alla Roma, non è ancora un'operazione definita. A riportarlo è Il Messaggero, secondo cui l'Arsenal attenderebbe un rilancio dal club giallorosso per dare il suo ok al trasferimento del centrocampista svizzero. L'offerta da 15 milioni di euro, infatti, non è considerata sufficiente dai Gunners. Si attendono aggiornamenti.