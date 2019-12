Younes e i suoi fratelli: 4 nomi sulla lista cessioni, i dettagli

Non solo entrate, il Napoli sarà impegnato anche nelle uscite nel corso della prossima finestra di mercato. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, sul fronte cessioni ci sono Amin Younes, sul quale c'è il Werder Brema che è più di una semplice ipotesi, Lorenzo Tonelli, per il quale resta viva l'ipotesi Lecce, ma anche Amato Ciciretti e Gianluca Gaetano, per i quali potrebbe esserci una soluzione in Serie B, con Pescara e Juve Stabia che già avrebbero palesato il loro interesse.