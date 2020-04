Younes fuori dal progetto Napoli: il Torino riapre i contatti per l'esterno

Uno dei calciatori che presto potrebbe lasciare Napoli è Amin Younes. L'esterno tedesco fa una fatica tremenda a trovare spazio e allora presto potrebbe accasarsi in un nuovo club. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il Torino ha ripreso i contatti col Napoli per un trasferimento in Piemonte dell'azzurro dopo che in passato i vari mesi di trattative non hanno portato al matrimonio con i granata.