Younes lascerà l'Eintracht a gennaio: tornerà in Serie A ma non al Napoli

Amin Younes, attaccante del Napoli in prestito fino a giugno all'Eintracht, è in rotta col club di Francoforte e potrebbe tornare in Italia già a gennaio. Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira riferisce le ultime sull'esterno tedesco: "Amin Younes lascerà l'Eintracht Francoforte a gennaio: l'esterno non è nei programmi del Napoli, ma potrebbe comunque tornare in Serie A , dove il Genoa ha mostrato interesse e ha già aperto le trattative per ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto".

Amin #Younes will leave #EintrachtFrankfurt in January: the winger is not in #Napoli’s plans, but he could anyway return to #SerieA, where #Genoa have shown interest and already opened talks to sign him on loan with option to buy. #transfers