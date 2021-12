Younes torna in Italia? Può essere il primo rinforzo per Sheva al Genoa

Discorsi che paiono molto avanzati quelli tra Amin Younes e il Genoa vista la foto pubblicata da Bild dell'incontro tra il nuovo ds del Grifone Spors e l'agente dell'attaccante. La sua partenza dall'Eintracht Francoforte è ormai data per scontata anche se il suo cartellino è ancora di proprietà del Napoli. Potrebbe essere lui il primo rinforzo invernale per Shevchenko, con il tecnico ucraino che sta chiedendo a gran voce rinforzi per provare a cambiare l'inerzia di una stagione fino ad oggi molto complicata.