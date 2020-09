Younes verso l'addio: apertura a Genoa e Sassuolo ma sogna il ritorno in Germania

Amin Younes ha aperto alla cessione in Italia, dopo un’iniziale reticenza. A riportarlo è Calciomercato.it che spiega come sia il Genoa (cessione a titolo definitivo o prestito con obbligo) che il Sassuolo (nell’operazione Boga) potrebbero spuntarla sull'attaccante tedesco. Oltre a queste ipotesi l'entourage del calciatore continua a lavorare per il suo ritorno in Germania.