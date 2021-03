Zaccagni come Vargas? L'indizio sulla prima cessione del Napoli

"Il Napoli farà di tutto e di più per vendere Fabian Ruiz. L'affondo su Zaccagni va in questa direzione. Quando il Napoli prese Vargas, già sapeva che Lavezzi sarebbe andato via". Con questo paragone, distante dieci anni, Ciro Venerato anticipa quella che potrebbe essere la prima cessione del Napoli in vista dell'estate.

L'andaluso potrebbe andare via e potrebbe essere sostituito proprio dal talento del Verona. Accadde, in teoria, lo stesso con Vargas. Il Napoli lo acquistò in previsione dell'addio di Lavezzi, ma alla fine il cileno non è mai esploso e a prendere il posto del Pocho ci furono Pandev e, poi, Insigne. Giocatori con caratteristiche differenti.