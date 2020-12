Zaccagni, non c'è solo il Napoli: l'Atalanta lo segue con attenzione

Aumenta la concorrenza per un profilo che il Napoli sta seguenda. Occhi in casa Verona per l’Atalanta: secondo quanto riferito da tuttoatalanta.com, il club orobico segue con attenzione Mattia Zaccagni, fantasista dell’Hellas tra i migliori in questa stagione. Sulle sue tracce da tempo vi sono anche Napoli e Inter.