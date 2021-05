Zaccagni resta nel mirino: è spuntato l'indizio social sul suo futuro

Mattia Zaccagni resta un obiettivo concreto del Napoli per la prossima stagione. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che l'interesse degli azzurri resiste: "Per Zaccagni, 26 anni tra un mese, l'interesse è ricambiato. Il centrocampista del Verona, dopo la vittoria del Napoli contro l'Udinese, apprezzò - via social - un post del club azzurro, indizio di mercato dalle diverse letture. Al momento è tutto fermo, come ha ribadito più volte il suo agente, Fausto Pari, ex calciatore - tra le altre - del Napoli, ma quando De Laurentiis avrà sciolto le riserve sul nome del nuovo allenatore, tutti gli affari in stand-by saranno ripresi".