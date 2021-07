Zaccagni sedotto e abbandonato: nessuno lo cerca e può rinnovare col Verona

Per quanto riguarda il futuro di Mattia Zaccagni, secondo quanto riportato dal Corriere Di Verona, di richieste concrete per il giocatore – al di là dei sondaggi di Napoli, Milan, Fiorentina e Atalanta – non ne sono pervenute e la prospettiva sul tavolo sarebbe quella di un prolungamento del contratto che va in scadenza il 30 giugno 2022, con aumento dello stipendio.