Zaccagni, sembrava fatta al Napoli ma ora ci pensa la Lazio: le ultime

Sembrava fatta per Zaccagni al Napoli, ma il trequartista del Verona non ha ancora fatto l’ultimo passo verso il club di De Laurentiis. Così la Lazio potrebbe tornare in corsa e insidiare il Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "I mesi che passano rendono Zaccagni sempre più un’occasione, col contratto che scadrà a giugno 2022 e nessun discorso in piedi per il rinnovo col Verona. Questo inverno servivano almeno 15 milioni per convincere Setti, ma la speranza di Napoli e Lazio è quella di spuntare un prezzo migliore".