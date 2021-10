Zakaria, dalla corte estiva del Napoli alla Roma: può arrivare a gennaio

L'ultima volta in cui Denis Zakaria ha parlato di futuro, ha spiegato che "non so se rinnovo o se vado via dal Borussia Monchengladbach". Era inizio settembre e, dopo un mese, la firma non è ancora arrivata. Semmai ha parlato la dirigenza che ha mandato un messaggio chiaro: "vogliamo convincerlo a rimanere qui", ha spiegato il ds Max Eberl. "Faremo di tutto".

PRIMO NOME PER LA ROMA José Mourinho, che è pronto a rivoluzionare il centrocampo già a gennaio, avendo messo sulla lista dei non incedibili da Gonzalo Villar ad Amadou Diawara e non solo, considera Zakaria il primo nome. Lo era Granit Xhaka dell'Arsenal, ma poi ha rinnovato coi Gunners e s'è pure infortunato. Da uno svizzero all'altro, in estate sul mediano del 'gladbach c'erano anche Napoli e Atalanta. Pinto aveva incontrato l'entourage a Londra, poi Zakaria ha deciso (come molti suoi colleghi nell'ultimo periodo), di affidarsi ai familiari come entourage. Ma di non dimenticare la corte della Roma e dello Special One.