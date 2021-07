Zamparini svela: "ADL mi propose Jorginho e 20mln per Dybala, rifiutai e sbagliai"

Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Quando De Laurentiis mi chiese Dybala, mi fu proposto Jorginho con 20 milioni. Io chiedevo 40 milioni, mi serviva un'offerta solo cash, e rifiutai. Mi sbagliai su Jorginho, ma non solo io, anche tutti i miei tecnici. Spalletti? E' stato tra i miei migliori allenatori. Non ci andavo tanto d'accordo perché era un toscano e i toscani ha spesso l'aria di superiorità. Penso che farà benissimo al Napoli".