Zaniolo, la Roma non fa sconti: il Milan studia la situazione

La Roma non fa sconti, Zaniolo parte solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, senza condizioni. La mancata convocazione con lo Spezia e con il Napoli, per la prossima gara di campionato, non ha cambiato i piani del club giallorosso. Al momento l’unica offerta giunta alla Roma è quella del Tottenham: prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze e alla qualificazione in Champions League, fissato tra i 20 e i 25 milioni di euro. La Roma è riluttante per via della mancata certezza del riscatto, se le condizioni dei giallorossi dovessero cambiare, il club inglese potrebbe essere in vantaggio ma potrebbe aprirsi anche la strada che porta al Milan. Il club rossonero, infatti, potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di acquistarlo con la formula del prestito e a una cifra simile a quella offerta dal Tottenham. Sia gli inglesi che il Milan sarebbero anche le destinazione preferite da Zaniolo, intanto la Roma sonda il terreno per l’eventuale sostituto: il primo nome è quello di Zyech.