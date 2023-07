Zanoli, c'è l'accordo tra Napoli e Genoa: cosa manca per farlo partire

Alessandro Zanoli è vicino a lasciare il Napoli in prestito, dopo gli ottimi sei mesi disputati in prestito alla Sampdoria.

Alessandro Zanoli è vicino a lasciare il Napoli in prestito, dopo gli ottimi sei mesi disputati in prestito alla Sampdoria. Come scrive Tuttosport, il difensore ha un accordo con il Genoa, che a sua volta ha chiuso per l'acquisto con il Napoli, ma per il suo secondo trasferimento a Genova manca ancora qualche passaggio e soprattutto bisognerà attendere.

Il Napoli vuole regalare spazio al calciatore e quindi è aperto al prestito, ma prima di lasciarlo partire ha bisogno di trovare il vice di Giovanni Di Lorenzo. Tra i profili valutati anche Marco Davide Faraoni, valutato un paio di milioni.