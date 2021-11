Zanoli, cambio agente e ipotesi rinnovo: possibile prolungamento fino al 2025

Il Napoli sembra credere molto in Alessandro Zanoli ed è al lavoro per rinnovare il contratto del terzino classe 2000 che, intanto, ha cambiato procuratore. L'esperto di mercato de Il Giornale Nicolò Schira sul suo sito scrive: "Si accende anche il mercato degli agenti. Il terzino del Napoli Alessandro Zanoli (classe 2000) cambia procuratore e si affida all'avvocato Beppe Bozzo. Per il giovane difensore si prospetta anche il rinnovo del contratto fino al 2025. Contatti già avviati e pronti a intensificarsi nei prossimi giorni”.