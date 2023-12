Zanoli-Genoa, Romano: "Accordo in chiusura, si discute cifra del prestito"

Nei prossimi giorni verrà definita l'operazione e non a caso il Napoli da tempo è proiettato al sostituto come vice-Di Lorenzo.

Il talentuoso terzino del Napoli Alessandro Zanoli è ad un passo dal passaggio al Genoa in prestito, scrive sui suoi canali social il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano. L'accordo è alle fasi finali: Zanoli ha accettato il Genoa, è la sua destinazione preferita ed i club stanno finalizzando l'affare. Si discute della cifra del prestito. Nei prossimi giorni verrà definita l'operazione e non a caso il Napoli da tempo è proiettato al sostituto come vice-Di Lorenzo.