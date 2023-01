Zanoli ha rinnovato e ora va alla Samp: ecco cifre e durata del nuovo contratto

In blucerchiato potrà avere più spazio e poi far ritorno in azzurro con più esperienza.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Per definire l'operazione Bereszynski, il Napoli ha ceduto in prestito il classe 2000 Alessandro Zanoli che ha prima rinnovato il contratto con i partenopei: secondo Tuttosport il giovane laterale ha firmato fino al 2026 con un ingaggio da 300mila euro a stagione. In blucerchiato potrà avere più spazio e poi far ritorno in azzurro con più esperienza.