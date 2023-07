Zanoli, il Genoa non attenderà in eterno: manca ancora via libera di Garcia alla cessione

Nicolò Schira, giornalista de Il Giornale ed esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte

Nicolò Schira, giornalista de Il Giornale ed esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: “Zanoli? Garcia non ha dato ancora il via libera alla cessione al Genoa. La società ligure non attenderà in eterno. Qualora l'esterno andasse via, a Napoli approderebbe Faraoni”.