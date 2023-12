Zanoli può lasciare Napoli in prestito: solo in Serie A piace a cinque club, uno è in vantaggio

Tra i club esteri segnalato pure il Bournemouth in Premier League.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rimasto in estate nonostante numerosi corteggiatori, tra i quali si segnalavano soprattutto Genoa e Torino in Italia ma anche i portoghesi dello Sporting Clube de Portugal, il futuro del terzino Alessandro Zanoli (23 anni) sembra allontanarlo dal Napoli. Il classe 2000 spera di poter ottenere maggiore spazio e tramite i suoi rappresentanti ha già fatto intendere al club campano di preferire una partenza in prestito a gennaio.

Potrebbe diventare idea per la Fiorentina, alla ricerca di un laterale di destra pur con Dodo sulla strada verso il rientro, anche se sembra ancora il Genoa la squadra più interessata ad accoglierlo ed appare in vantaggio sulla folta concorrenza. Zanoli in Italia piace anche al Torino, anch'esso rimasto vigile fino ad oggi, ma pure all'Hellas Verona e alla Salernitana. Tra i club esteri segnalato pure il Bournemouth in Premier League. A riferirlo è TuttoMercatoWeb.com.