Zanoli può restare in Liguria ma cambiare sponda: è un obiettivo del Genoa

La concorrenza è folta, ma il Genoa potrebbe sfruttare la carta Gilardino, che con il terzino condivide l'agente.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo i sei mesi di prestito più che positivi alla Sampdoria, Alessandro Zanoli è tornato al Napoli, ma è probabile che possa partire ancora per giocare con più continuità. E come scrive il Secolo XIX, non è da scartare l'ipotesi che Zanoli resti a Genova, cambiando però sponda. Il terzino classe 2000 è il nome in cima alla lista dei desideri di Alberto Gilardino per la corsia di destra, dove in rosa sono già presenti Sabetti ed Hefti. La concorrenza è folta, ma il Genoa potrebbe sfruttare la carta Gilardino, che con il terzino condivide l'agente.