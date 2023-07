Zanoli scende in Serie B? Ci pensa il Bari per la fascia destra

In quel di Bari potrebbe arrivare in questa sessione di mercato uno dei talenti di casa Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In quel di Bari potrebbe arrivare in questa sessione di mercato uno dei talenti di casa Napoli. Il giocatore in questione è Alessandro Zanoli, terzino 22enne che lo scorso gennaio è stato mandato in prestito alla Sampdoria per trovare maggior minutaggio in Serie A dopo una prima parte di stagione vissuta quasi da spettatore non pagante. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.