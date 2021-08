Zanoli sorpresa del ritiro: il Napoli sta pensando di confermarlo al posto di Malcuit

Un nuovo Di Lorenzo a Napoli. Spalletti ha per le mani la carta a sorpresa Alessandro Zanoli per la fascia destra. Il terzino classe 2000 è la rivelazione del ritiro estivo in Trentino. Il tecnico ha mostrato di credere in Zanoli in amichevole, schierandolo appena possibile anche da titolare. Futuro? L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Sarà probabilmente mandato in prestito in Serie B, dove ha già diverse richieste. Anche se Zanoli guadagna posizioni su Malcuit a grandi falcate e Spalletti potrebbe stupire tutti e puntare da subito su di lui".