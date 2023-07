Zanoli verso la cessione in prestito: una neopromossa è in pole per il terzino

A riferirlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale.

Alessandro Zanoli viaggia verso un nuovo addio al Napoli in prestito, ma potrebbe restare a Genova. In pole position per ingaggiare il terzino destro, dopo l'addio alla Sampdoria, c'è infatti il Genoa neopromosso di Alberto Gilardino. A riferirlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale.