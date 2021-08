Zapata vuole solo l’Inter: ha convocato gli agenti in Italia per trovare una soluzione

Duvan Zapata crede ancora fermamente nella possibilità di lasciare l'Atalanta entro la fine del mercato per arrivare alla corte di Simone Inzaghi all'Inter. Il giocatore ha convocato il suoi agenti in Italia con l'intento di trovare una soluzione che però difficilmente potrà essere trovata visto che i bergamaschi avrebbero il problema di trovare un sostituto e non si registrano movimenti in tal senso. L'Inter comunque non chiude le porte a nessuna possibilità, in attesa che uno dei giocatori in ballo trovi la mossa giusta per avvicinarsi a San Siro. A riportarlo è il Corriere dello Sport.