Zazzaroni: "Il Napoli ha fatto una proposta ad Icardi, trattativa può sbloccarsi! Juve? Ora non è un ostacolo"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport che aveva dedicato la prima pagina odierna all'affare Icardi-Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Icardi? C’è una presenza del Napoli sul calciatore e la questione può andare da 2 settimane ad un mese. La proposta è stata già fatta ad Icardi e finché il Napoli resta senza attaccante e Icardi all’Inter, la trattativa può sbloccarsi. Anche alla Juve piace, ma non è un ostacolo perché tra la Juve e Icardi non c’è trattativa anche perchè Dybala non vuole andare all’Inter. Per James bisogna aspettare"