Zedadka ancora azzurro: il Napoli ha esercitato l'opzione per il rinnovo

Il Napoli va avanti con Karim Zedadka. L'esterno algerino aveva il contratto in scadenza oggi, 30 giugno 2023, ma il club azzurro ha esercitato l'opzione per il prolungamento. Ora resterà da capire se, com'è probabile, sarà mandato a giocare in un'altra squadra dopo il pochissimo spazio avuto quest'anno in azzurro.