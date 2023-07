Zerbin, l'entourage: "Garcia vuole vederlo, ma sicuramente non rimarrà"

Furio Valcareggi, membro dell'entourage di Alessio Zerbin, è intervenuto per parlare dell'esterno azzurro e non solo a Radio Crc.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Furio Valcareggi, membro dell'entourage di Alessio Zerbin, è intervenuto per parlare dell'esterno azzurro e non solo a Radio Crc: "Io non sono il procuratore, è Giulio Marinelli. Zerbin l’ho preso 10 anni fa vicino Novara, l’ho segnalato a Giuntoli e l’ha preso subito. Zerbin rimane a Napoli perché il mister lo vuole vedere. Micheli ha un buonissimo giudizio su di lui. Quindi vediamo, sicuramente non rimarrà, ma chi lo prende chiedetelo a Marinelli”.