Zerbin lascia il Napoli: è ad un passo dal ritorno al Frosinone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver chiuso per Cyril Ngonge dell’Hellas Verona, il Napoli libera Alessio Zerbin. L’esterno d’attacco, secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, è ad un passo dal ritorno al Frosinone. Operazione alle fasi finali, il calciatore andrà via in prestito.