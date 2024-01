Zerbin non andrà a Frosinone, ma Di Francesco lo voleva: "Mi piace"

Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo casalingo per 3-1 contro il Cagliari

Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo casalingo per 3-1 contro il Cagliari: "La voglia di riprendersi quello che abbiamo lasciato per strada e il desiderio di riprendere una partita in cui non meritavamo di essere sotto. La squadra di era un po' innervosita, nell'intervallo ho fatto capire che dovevamo continuare a giocare come sappiamo. Con qualche modifica abbiamo ritrovato la nostra identità e il risultato ci ha dato ragione".

Zortea fa veramente la differenza come terzino.

"Ho avuto la fortuna che in settimana ho allenato tutti i centrocampisti a fare i terzini e lì Brescianini ha fatto molto bene. Ho avuto grandi risposte dai ragazzi, anche a livello psicologico".

Zerbin le piace?

"Non parlo mai di mercato, fa tutto Angelozzi. Come giocatore Zerbin mi piace, come altri che il direttore mi porta. Io devo solo allenarli, mi affido a lui".