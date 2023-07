Zerbin può partire in prestito: tre squadre di Serie A hanno già chiesto informazioni

Alessio Zerbin è pronto a partire in prestito, alla ricerca di maggiore spazio, magari della titolarità in Serie A.

Dopo una stagione di apprendistato con il Napoli, con 14 presenze collezionate nonostante la giovane età e un mostro sacro come Kvaratskhelia davanti, Alessio Zerbin è pronto a partire in prestito, alla ricerca di maggiore spazio, magari della titolarità in Serie A. E proprio dal massimo campionato si sarebbero mossi già diversi club, scrive l'edizione online del Corriere dello Sport. In pole position c'è l'Empoli, ma anche Bologna e Lecce vorrebbero accogliere il classe '99.