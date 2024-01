Zerbin saluta Napoli: è in aeroporto, sta andando al Monza

Alessio Zerbin ha raggiunto l'aeroporto di Napoli. Il giocatore è pronto per salire su un volo che lo porterà a Milano-Malpensa

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessio Zerbin ha raggiunto l'aeroporto di Napoli. Il giocatore è pronto per salire su un volo che lo porterà a Milano-Malpensa. Alessio Zerbin è pronto per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Al Monza andrà anche Popovic, doppio colpo in prestito dal Napoli dopo che è sfumata la trattativa con il Frosinone. Lo riporta la redazione di Sky Sport.