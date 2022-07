Zero richieste per Fabian, il rinnovo non è più una chimera: ecco l'offerta del Napoli

L'idea del club azzurro sarebbe quella di prolungare l'accordo per altri cinque anni, con un sensibile aumento dell'ingaggio

Nessuno ha bussato alla porta del Napoli per Fabian Ruiz e adesso il rinnovo non è più una chimera. L'idea del club azzurro sarebbe quella di prolungare l'accordo per altri cinque anni, con un sensibile aumento dell'ingaggio, dagli 1,5 milioni attuali fino a 2,2 milioni. C'è ancora tempo per eventuali richiesta, ma il prolungamento non è da escludere. A scriverlo è Il Mattino.