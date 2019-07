Zidane smentisce il club: "Non so se James rimarrà al Real, ora non è qui e penso a chi c'è"

Zinedine Zidane ha parlato dopo la gara con il Tottenham e il portale Marca riporta le sue parole che confermano indirettamente la sua volontà di non puntare su James Rodriguez: "Non so se rimarrà a Madrid la prossima stagione. Ora non è qui, io sono coi miei giocatori e penso solo alle prossime partite" le parole del tecnico francese.