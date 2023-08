Zielinski, c'è ancora l'Arabia ed il Napoli culla il sogno Koopmeiners: la possibile offerta

Le parti a Dimaro si sono avvicinate in chiave rinnovo ma negli ultimi giorni le pressioni arabe hanno rimesso in discussione gli equilibri.

Si lavora al rinnovo del contratto di Piotr Zielinski su cui è ancora forte il pressing dall’Arabia Saudita, scrive quest'oggi il quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno ed anche per questo il Napoli non ha mollato un suo vecchio pallino: "C’è una passione complessa che sin dal ritiro di Dimaro è nei pensieri degli uomini-mercato: si tratta di Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Il Napoli sarebbe pronto a spingersi anche oltre i 35mln, soprattutto se dovesse essere ceduto Zielinski.

Le parti a Dimaro si sono avvicinate in chiave rinnovo ma negli ultimi giorni le pressioni arabe hanno rimesso in discussione gli equilibri. L'Atalanta al momento considera incedibile Koopmeiners, un perno inamovibile nello scacchiere tattico di Gasperini ma il Napoli non ha ancora perso le speranze".