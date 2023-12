Zielinski e il sospetto sul futuro: c'è un indizio sulla nuova squadra

Piotr Zielinski non ha ancora rinnovato col Napoli e non è detto lo farà. Trattativa ormai ferma da tempo

Piotr Zielinski non ha ancora rinnovato col Napoli e non è detto lo farà. Trattativa ormai ferma da tempo, in estate sembrava tempo di annuncio ma poi non se n'è fatto più nulla. Ora c'è un ombra sul suo futuro.

L'Inter va in pressing sul talento polacco: è la squadra numero uno a poterlo ingaggiare a zero in estate. C'è un indizio: l'Inter da anni punta sui migliori calciatori a zero, praticamente ha così costruito la squadra che sta guidando il campionato. Qualche esempio? Onana, poi andato via, oppure Darmian, De Vrij, Acerbi, Mkhitaryan, Thuram. Zielinski sarebbe uno svincolato di lusso.