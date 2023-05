Zielinski e Lozano in bilico: il punto tra possibili rinnovi e addii

TuttoNapoli.net

Kim, forse Osimhen, ma non solo. Sottolineando la supremazia economica dei club di Premier che guardano ai gioielli del Napoli, Il Mattino come anche Zielinski e Lozano siano pronti al viaggio Oltremanica. Di sicuro da tempo il Napoli insegue i manager del messicano per capire le sue intenzioni: ma il Chucky cambia spesso procuratori e un appuntamento ancora non c'è. Con il polacco, invece, De Laurentiis parlerà da solo. Lo vuole tenere, ma per allungare durata contratto chiederà un sacrificio economico, ovvero limare i 4 milioni di stipendio attuale.