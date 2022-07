Zielinski, il Bayern non va oltre i 20mln ed ora si inserisce il West Ham

Il Verona aspettava dal Napoli anche proposte per Barak, ma al momento a centrocampo c’è grande abbondanza

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Simeone. Il Verona aspettava dal Napoli anche proposte per Barak, ma al momento a centrocampo c’è grande abbondanza, scrive il Corriere dello Sport facendo il punto su una possibile uscita in mediana: "Il Bayern ha offerto 20 milioni per Zielinski, valutazione ritenuta decisamente bassa dal Napoli. Si sta interessando al centrocampista anche il West Ham".