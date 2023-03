Zielinski in partenza? Il Napoli ha già trovato l'erede in Bundesliga

Se dovesse partire Zielinski, il Napoli ha già le idee chiare per il sostituto. Come scrive il Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Se dovesse partire Zielinski, il Napoli ha già le idee chiare per il sostituto. Come scrive il Corriere dello Sport, "qualcuno è andato a Francoforte, con il solito schema, prima ancora che il Napoli sfidasse l’Eintracht, per assumere ulteriori informazioni su Jesper Lindstrom (23), un altro che nella nuova generazione entra di diritto, trequartista e poi pure altro, perché la materia grigia abbonda".