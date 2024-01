Zielinski-Inter, Cds svela le cifre: "Guadagnerà fino a 20mln in 4 anni"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’Inter ha in pugno Piotr Zielinski, svincolato eccellente del calcio d’Europa da lunedì, primo giorno di gennaio e anche primo istante utile per parlare ufficialmente di un parametro zero. Il rinnovo con il Napoli si è bloccato sul più bello, Marotta ha fiutato l’acquisto a zero così come il Lipsia, un po’ d’inglesi (West Ham su tutti) e la Juve, ma ormai l’ipotetica asta è stata praticamente chiusa con il colpo battuto dall’ad nerazzurro. A meno di clamorosi ritorni di fiamma con il Napoli, Zielinski a giugno cambierà squadra e città

I termini dell'affare

Trent’anni da compiere il 20 maggio, Zielinski dovrebbe legarsi all’Inter per 4 anni: 3 di base più opzione sul quarto, con ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione integrato dai ricavi spalmati di un bonus riconosciuto alla firma. Complessivamente - sottolinea il Corriere dello Sport - sarà uno stipendio superiore ai circa 5 milioni incassati quest’anno, l’ultimo del contratto, con il Napoli.